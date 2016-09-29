Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Четырем десяткам пожарных удалось локализовать крупный пожар в одном из цехов Кировского завода Санкт-Петербурга. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

kzgroup.ru Цех Кировского завода

«В 11:34 пожар по адресу Кировский район, пр. Стачек, д. 47 локализован, ранг снижен до № 1БИС», — сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 10:28. На площади 120 кв. метров в цехе №190 (завод «Петросталь», входит в состав холдинга «Кировский завод») загорелось масло в прессе для металлообработки брикетов.

Как сообщили ИА REGNUM ранее в пресс-службе Кировского завода, по предварительным данным, огонь возник вследствие нарушений при проведении сварочных работ в цеху, где металлолом готовят к переплавке. Обрушения конструкций не произошло. Жертв нет. На предприятии создана комиссия по выяснению причин пожара и оценке ущерба.

По данным ГУ МЧС, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 40 пожарных и 10 единиц техники.