Москва, 29 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Вопрос поддержки позиции турецких властей в момент недавнего путча в Турции — это вопрос принципа внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Я бы хотела уточнить, что мы поддержали не позицию Реджепа Эрдогана. Это вопрос не персональной поддержки человека, который нам нравится или не нравится, потому что это тупиковый путь. У нас есть принцип, на котором построена внешняя политика: это уважение и соблюдение международного права, следование основополагающим принципам ООН», — сказала Захарова в интервью ресурсу «Россия — Греция 2016».

По её словам, российское ведомство поддержало «конституционный строй»: «Мы поддерживали законность, мы поддерживали законно избранную власть — это основа стабильности не только внутри государства, но и в регионе, а учитывая взаимозависимость всех процессов, которые сейчас происходят, это, безусловно, важный фактор общемировой стабильности».

Напомним, попытка путча в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Главные события развернулись в двух крупнейших турецких городах — Анкаре и Стамбуле. В ходе событий погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения. Мятеж был подавлен турецкими властями, а виновными в путче назвали военных и оппозиционера Гюлена.