Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» готовятся к важнейшему европейскому турниру — Лиге чемпионов ЕГФ. Раскрывать секреты подготовки команды наставник Ян Лесли не стал. Но к первой встрече, которая пройдет на выезде, дружина датчанина подготовилась в российской столице и Подмосковье, где сразилась с местными «Лучом» и «Звездой» в рамках предварительного этапа Суперлиги российского чемпионата. Оба матча ростовчанки выиграли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 29 сентября.

vk.com/rostovhandball Игрок «Ростов-Дона» Лотта Григель

В Москве «Луч» был повержен со счетом 24:42, в Звенигороде «Звезда» проиграла с результатом на табло 23:34. Что касается второго матча, то в действиях команды были недочеты.

«У нас все получилось на старте и по ходу игры в первом тайме. Все изменилось во второй части встречи, когда потеряли концентрацию и нить игры. Предпочел бы видеть второй тайм таким же, как и первый, но, к сожалению, не получилось. «Звезде» нужно время, чтобы вкатиться в игру, и именно в эту игру команда вкатилась по ходу второго тайма», — отметил Лесли.

По словам главного тренера ГК «Ростов-Дон», команда готовится к Лиге чемпионов, но конкретно выбранная стратегия была плановой на конкретную игру. «У нас будут два сложных матча на старте с «Бухарестом» и «Дьором», поэтому раскрывать все секреты не буду», — сказал Лесли.

Напомним, соперники «Ростов-Дона» в Лиге Чемпионов в группе С — «Дьор» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния) и «Мидтьюлланд» (Дания). Первый матч — выездной, команда отправится в Румынию. Игра состоится 16 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нынешнем сезоне подопечные Яна Лесли намерены выиграть турниры как российского, так и европейского уровней. Такую задачу перед игроками поставил главный тренер команды.