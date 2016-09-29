Москва, 29 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в России будет проводиться эксперимент по маркировке отечественных лекарств QR-кодом. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании Государственно комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

geralt QR-код

Министр пояснил, что маркировка медикаментов нужна для профилактики проникновения на фармрынок контрафактной продукции. По словам Мантурова, на цене продукции это сказаться не должно — маркировка QR-коды намного дешевле, чем RFID-метками.

«Основная особенность в маркировке меховых изделий от лекарственных препаратов в том, что будут использованы не RFID-метки, а QR-коды, которые дешевле», — сказал он.

Напомним, двумерный матричный штрихкод QR-код определяется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение. Он легко распознаётся сканирующим оборудованием, что даёт возможность использования в торговле, производстве и логистике. Использование QR-код не облагается никакими лицензионными отчислениями.