Минпромторг назвал дату начала эксперимента по маркировке лекарств QR-кодом
Москва, 29 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в России будет проводиться эксперимент по маркировке отечественных лекарств QR-кодом. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании Государственно комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Министр пояснил, что маркировка медикаментов нужна для профилактики проникновения на фармрынок контрафактной продукции. По словам Мантурова, на цене продукции это сказаться не должно — маркировка QR-коды намного дешевле, чем RFID-метками.
«Основная особенность в маркировке меховых изделий от лекарственных препаратов в том, что будут использованы не RFID-метки, а QR-коды, которые дешевле», — сказал он.
Напомним, двумерный матричный штрихкод QR-код определяется датчиком или камерой смартфона как двумерное изображение. Он легко распознаётся сканирующим оборудованием, что даёт возможность использования в торговле, производстве и логистике. Использование QR-код не облагается никакими лицензионными отчислениями.