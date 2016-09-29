Москва, 29 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. На экраны российских кинотеатров выходит приключенческая драма «Дуэлянт», история отставного офицера с тёмным прошлым. Картину снял Алексей Мизгирёв, автор фильмов «Бубен, барабан» и «Конвой», в своё время прославившихся на международных кинофестивалях.

Цитата из к/ф «Дуэлянт». реж.Алексей Мизгирёв. 2016. Россия На прицеле

Публичное унижение, ссылка, Крайний север и экзотичный мир алеутов… Спустя много лет главный герой картины Яковлев возвращается в Петербург, ведомой единственной целью — отомстить всем виновным в своих несчастьях. Он зарабатывает на жизнь, стреляясь на дуэлях за других людей. Однако единственное, что по-настоящему важно для героя — его собственная честь.

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«Дуэлянт» — фильм про людей, которые защищают свою честь. Сегодня граждане привыкли пропускать унижения чести. Кто как может терпит и идет дальше. В 19 веке дворянин знал, что честь — это не какое-то формальное приложение ко всей остальной жизни. Честь сущностно необходима для жизни», — комментирует режиссёр картины Алексей Мизгирёв.

По словам Мизгирёва, «Дуэлянт» — фильм не про костюмы, а про эмоции, однако, реквизиту в картине уделено особое внимание. Художники совершили целое путешествие по Европе, чтобы купить предметный мир «Дуэлянта». Так, например, пистолеты, с которыми обращаются актёры — настоящие дуэльные пары XIX века, найденные и купленные в Европе.

«Уникальные мастера починили его, и оружие стреляло. Было непросто сделать это, но наша картина про людей с оружием, и оружие было настоящим. Артист брал в руки револьвер, который воевал. Стрелял из дуэльного пистолета, из которого уже стреляли на дуэлях», — рассказывает режиссёр.

В погоне за достоверностью было также принято решение, что иностранцев в фильме будут играть иностранцы, а русских — русские. Звездный актерский состав фильма «Дуэлянт» представлен известными российскими и европейскими актерами, в числе которых Владимир Машков («Экипаж»), Юрий Колокольников («Игра Престолов»), Мартин Вуттке («Бесславные ублюдки»).

Главную роль «заговорённого от пули» Яковлева исполнил российский актёр Петр Федоров («Елки 2», «А зори здесь тихие…»).

«Петр Федоров очень ответственно отнесся к своей роли. Многие наши артисты любят сниматься сразу в нескольких картинах. Петр этого не делал. На съемочной площадке было много трюковых элементов, и он их исполнял сам. В экспедиции, которая проходила за полярным кругом, в одном из эпизодов Петра погружали в ледяную воду. Постановщики трюка два дня грели воду, и, по иронии кинематографической жизни, Петр лег не в это место, а в соседний резервуар, в котором ничего не грели. И артист совершенно мужественно терпел боль, пока не прозвучала команда «Стоп!», — говорит Алексей Мизгирёв.

«Дуэлянт» станет третьим российским фильмом формата IMAX, после «Экипажа» Николая Лебедева и «Сталинграда» Фёдора Бондарчука. Помимо российского проката фильм покажут в кинотеатрах Беларуси, Казахстана и Украины.