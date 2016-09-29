Вашингтон, 29 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Американский Космический центр Кеннеди, принадлежащий NASA и включающий в себя космодром рядом с мысом Канаверал, в будущем уйдет под воду из-за изменения климата, сообщает Gizmodo.

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Как поясняет представитель Управления стратегической инфраструктурой NASA, в ведомстве знают об угрозе Космическому центру. В то же время специалисты из Университета Флориды говорят о том, что на проблему не обращали внимания до недавнего времени.

Только в 2012 году, после урагана «Сенди», когда некоторые участки суши скрылись под водой, а сооружения комплекса получили повреждения, опасность перестали игнорировать.

Сейчас космическому центру грозит повышение уровня моря и увеличение энергии волны. Для предотвращения ударов стихии рядом с комплексом построили полосу из дюн. Власти страны также намерены постепенно переместить комплекс дальше от берега.