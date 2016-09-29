Чебоксары, 29 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии шестого созыва определились со спикером. Им стал депутат четырёх созывов, 56-летний директор ГУП «Фармация» Валерий Филимонов. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». Голосование было безальтернативным: оппозиция высказал мнение, что «рациональнее» было бы оставить на посту председателя парламента предыдущего спикера Юрия Попова, который взял самоотвод, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госсовет Чувашии Юрий Попов

Вопрос со спикером в Чувашии обсуждался три дня. 27 сентября «Единая Россия» на своей региональной конференции проголосовала за кандидатуру депутата четырёх созывов Валерия Филимонова. 28 сентября Филимонов был выдвинут в качестве претендента на этот пост на организационном комитете вновь сформированного Госсовета. Сегодня, 29 сентября, на первой сессии парламента вопрос о спикере был практически предрешен: вопросов у депутатов не было, от оппозиции выступил только справоросс Игорь Моляков. «Обсудить-то можно, или уже аплодисменты?» — ненадолго отсрочил старт голосования политик, высказав мнение, что «совершенно удивительное происходит».

«Не хочу обидеть того кандидата, которого предложила от себя «Единая Россия», но мне кажется, что предыдущий наш спикер Юрий Алексеевич Попов — хотя у меня и у нашей фракции были к нему претензии, он человек достаточно сложный, трудный, — но это человек от земли, знающий производственное дело. Знал, за какую ниточку тянуть, каким образом работать с коллективом», — сказал Моляков, отметив, что знает «о нескольких поступках, которые делают его в моих глазах достойным». «Думаю, было бы рациональнее оставить его том же посту», — предложил справоросс, недоумевая, «почему решили поменять спикера», который «освоился в должности, приобрёл опыт, знает людей».

«Не хочу обидеть. Постоянно слушал Филимонова, но ни разу не понял, о чём он хотел сказать», — дал свою оценку претенденту на пост председателя Моляков. Уходя в историю, депутат, который в седьмой избрался в чувашский парламент и «имел возможность наблюдать всю линейку всех людей, которые руководили Государственным советом», высказал мнение, что «наиболее сильным» председателем был лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов (ныне — депутат Госдумы).

Слово попросил председатель Госсовета пятого созыва Юрий Попов. На что временный спикер сессии, старейший депутат парламента Елена Бадаева предложила ему сразу взять самоотвод — зал грохнул от смеха. Попов сообщил, что получил «предложение со стороны главы» Чувашии Михаила Игнатьева, но отказался. «Беру самоотвод», — сказал Попов, ещё в начале сессии награждённый орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

При голосовании запутавшаяся в процедурах Бадаева вынуждена была просить депутатов проголосовать за предложенную кандидатуру спикера дважды. В итоге за Валерия Филимонова проголосовали 40 депутатов, один был против, ещё один воздержался.

Отметим, что на сессии медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» был награждён вице-спикер парламента пятого созыва, лидер чувашских единороссов Николай Малов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Малов баллотировался не только в местный парламент, но и в Госдуму РФ. При этом на выборах в Госдуму главного единоросса региона, победителя праймериз по Канашскому округу оставили за бортом как одномандатника, предложив сомнительное утешение — десятое место в региональной группе партсписка.

Справка ИА REGNUM. Валерий Николаевич Филимонов родился 5 апреля 1960 года в селе Яльчики Яльчикского района Чувашии. В 1984 году окончил Пятигорский фармацевтический институт, в 2005 году — юридический факультет Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. Работал на крахмальном заводе, инспектором-провизором организационно-фармацевтического отдела Аптечного управления Совета Министров Чувашской АССР. В 1988—1994 годы — заведующий-провизор аптеки № 135 в Чебоксарах. В феврале 1994 года назначен генеральным директором государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Фармация» Минздрава республики.

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики второго, четвертого, пятого и шестого созывов.