Новосибирск, 29 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Новосибирской области увеличена с 25 до 30 лет, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, уточнив, что соответствующее постановление уже подписано главой области. Если ранее программа, начатая в 2014 году, должна была завершиться в 2038 году, то теперь ее действие продлили до 2043 года.

Правительство Новосибирской области Новосибирские власти на пять увеличили программу капитального ремонта

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгения Кима, при актуализации программы были уточнены технические характеристики домов, типов крыш, фасадов и их площади. Также была внесена информация о проведенных ремонтах, уточнены показатели по обеспечению комплексности ремонта (кровля, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, канализация), и ремонте или замене лифтового оборудования. При этом корректировка программы проводилась совместно с региональным оператором. Власти уверяют, что в результате актуализации будет получена финансовая сбалансированность программы, при которой ежегодная стоимость запланированных работ будет равна ежегодному объему сбора взносов. Кроме того, более точное планирование работ с учетом первоочередности и приоритета ремонта, вовлечение большего числа районов области в процесс капитального ремонта и отсутствие необходимости резкого увеличения минимального размера взноса на 1 кв. м.

Губернатор области Владимир Городецкий, в свою очередь, подчеркнул, что вопросам капитального ремонта региональное правительство продолжит уделять приоритетное внимание. Он отметил, что в процессе работы над актуализацией программы учитывались предложения муниципальных образований.

Однако увеличения размера взносов на капитальный ремонт, скорее всего, избежать не получится. Тариф может быть изменен уже в следующем году. Сегодня он рассчитывается по 6,1 рубля за квадратный метр. Увеличение планируется в рамках инфляции — на 35 копеек.

«Тариф сдерживался три года. С одной стороны, поднимать тариф нужно — это увеличит поступления в фонд капремонта, а, с другой, еще один платеж «упадет» на плечи налогоплательщиков. Поднимать тарифы будет правительство, специальным постановлением, не особо приятная ситуация», — считает депутат законодательного собрания Вадим Агеенко.

Стоит отметить, что ранее губернатор остался недоволен работой новосибирских властей по реализации программы капремонта. В начале сентября он поручил руководству города Новосибирска принять срочные меры по активизации программы.

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По этапу 2015−2016 годов из 528 домов, которые значились в программе по Новосибирску, завершены работы на 43% запланированных работ, а итоговые акты по выполнению подписаны лишь по 80 объектам (15%), по этапу 2016 года — из плановых 104 домов только на 88 разработана проектная документация и всего на четырех объектах подрядные организации приступают к работам (данные на начало сентября).Но такая ситуация сложилась не только в областном центре. Выполнение программы капремонта в целом по региону неоднократно вызывало критику со стороны чиновников и общественников.

В 2015 году после негативной оценки исполнения программы в отставку ушел министр ЖКХ Денис Вершинин. А недавно заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Аркашов, курировавший выполнение капитального ремонта в городе, написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

Руководитель новосибирского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Аверьяскин считает, что новосибирская программа сверстана с большими ошибками, в части того, что формировалась она на фоне голого отсутствия информации о техническом состоянии домов. Но он верит, что со временем ситуация должна измениться в лучшую сторону.

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Взносы на капитальный ремонт сегодня оплачивают около 70% жителей Новосибирской области (по словам губернатора, эта цифра составляет 75,5%, а в Новосибирске — 80%). Согласно программе, рассчитанной до 2043 года, капитальный ремонт потребуется 12,7 тыс. домов, общая стоимость работ по прогнозам властей составит 197 млрд рублей.

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