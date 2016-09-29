Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Пожар на Кировском заводе Санкт-Петербурга возник при проведении сварочных работ в здании цеха, в котором производится техническая подготовка металлолома к переплавке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 сентября в пресс-службе предприятия.

skeeze Сварочные работы

«Загорелось масло при проведении сварочных работ», — отметил собеседник агентства. По предварительным данным, горение происходит на площади в 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, разрушения конструкций цеха также не произошло.

В настоящее время на Кировском заводе идет совещание для точной оценки ситуации.

Между тем, как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, огонь бушует в цехе № 190 (ПАО «Петросталь», дочернее предприятие Кировского завода) на площади в 120 кв. метров

«Происходит горение масла в прессе для металлообработки брикетов. В 10:38 пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2», — отметили в спасательном ведомстве. Там подтвердили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 40 человека личного состава.