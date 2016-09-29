Москва, 29 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. К ввозу в Россию за 2015−2016 года не допущено более 30 тыс. тонн санкционных товаров, заявил на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии генпрокурор РФ Юрий Чайка.

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По его словам, совместная работа по недопущению ввоза в Россию санкционной продукции из стран ЕС ведется достаточно эффективно. «Но мы с вами прекрасно понимаем, что с учетом экономических реалий эту работу необходимо продолжать», — сказал Чайка.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк отметил, что для выявления незаконно ввозимых товаров в Белоруссии работают 3,5 тыс. групп, сформированных из сотрудников таможни, правоохранительных и контрольных органов.

Напомним, ранее ряд западных стран в 2014 году ввёл санкции против России. Эмбарго касалось преимущественно сельскохозяйственной продукции. К развязанной США санкционной войне присоединились ЕС, Австралия, Канада, Япония и ряд других государств.

В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции из стран ЕС.