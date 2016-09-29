Москва, 29 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Аборт — убийство жизни на любом этапе. Об этом 28 сентября в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако, по его мнению, эту проблему за раз решить не удастся.

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Главный государственный санитарный врач страны привёл статистику, согласно которой в 80-е годы было 5,6 млн абортов, в период развала Советского Союза — 3,6 млн абортов, в 2013 году — чуть больше миллиона. Отчётливо видна динамика на снижение.

«Конечно же, психологическая помощь, конечно же, приюты (необходимы на стадии профилактики), однако это даже не сотая часть процента того, что нужно сделать обществу, чтобы аборты были только по биологическим показаниям: когда есть у матери противопоказания или у ребёнка», — отметил Онищенко.

В этом разрезе он указал на нынешнюю дошкольную систему. В советское время ребёнка с полугода можно было отдать в детские ясли. Сегодня — с трёх лет. В таких условиях одинокая мать не может одновременно работать и воспитывать ребёнка.

«Мужчину надо воспитывать, он же идиот. Он когда любовью занимается, хоть бы подумал, что с мамой-то будет», — добавил Геннадий Онищенко.

«Я согласен, может быть, с такой утрированной оценкой, но действительно мы убиваем жизнь на любом этапе. Юридически — нет, всё правильно. Но это слишком сложная проблема, за один раз, одним законом мы не решим эту проблему», — заключил академик РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию о запрете абортов в России. Позже в РПЦ пояснили, что патриарх таким образом хотел привлечь внимание к масштабам проблемы. Тем не менее позиция церкви остаётся прежней, то есть выведение абортов из системы ОМС.