Вологда, 29 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Глава региона Олег Кувшинников поблагодарил череповчан за высокую активность на выборах, поддержку курса Президента и партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Ржев. Мост через Волгу. 1910

По словам губернатора, в Череповце использовались передовые избирательные технологии, которые теперь войдут в основу проведения выборов Президента РФ в Вологодской области. Череповецкий опыт будет ретранслирован на всю область. В качестве благодарности за работу губернатор пообещал включить в региональный бюджет расходы по 25% софинансированию строительства второго моста в Череповце.

«Я принял решение, что мы полностью берем софинансирование этого объекта за счет регионального бюджета. Это моя благодарность вам, череповчанам. Мы полностью берем на себя корректировку проектной документации строительства. Также мы полностью профинансируем строительство подходов, съездов и подъездов к мостовому сооружению. За счет областного бюджета будет профинансировано привлечение инвестиционных консультантов. Мы обеспечим 25% софинансирование нового объекта, которое не может себе позволить Череповец, как муниципальное образование. Все эти расходы превысят 5 млрд рублей», — цитирует корреспондент ИА REGNUM Олега Кувшинникова.

Проект строительства нового моста через реку Шексну в Череповце был включен в перечень приоритетных для региона. Этот проект обойдется в 20 млрд рублей. Четверть этой суммы должен был выделить бюджет города металлургов.

Как отметил глава региона, после того, как расходы на мост возьмет на себя область, Череповец сможет направить освободившиеся финансы на решение других городских вопросов: развитие социальной инфраструктуры, ремонт дорог, строительство и реконструкцию детских садов и школ.

Также губернатор обратился к вновь избранному председателю областного парламента Андрею Луценко и всему депутатскому корпусу с просьбой поддержать это решение.

Добавим, что на прошедших выборах Череповец показал высокий результат по поддержке «Единой России». При голосовании по партийным спискам на выборах в Госдуму партия власти получила 41%, а по на выборах в ЗСО — 42% голосов.