Москва, 29 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Понятие «донорство органов» знакомо 79% жителям России, затруднились его определить 21%. 12% респондентов имеют ошибочные представления о трансплантации органов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Трансплантация органов после смерти донора должна осуществляться только при наличии предварительного разрешения умершего — таково мнение 64% жителей России.

65% граждан не поддерживают решение Конституционного суда России, согласно которому законным считается извлечение органов для трансплантации из тел умерших без уведомления родственников. О том, что специальное согласие больного не нужно, говорят 24%, согласны с решением суда 29%.

Опрос проведен 2−3 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.