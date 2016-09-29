Киев, 29 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом выразил надежду, что действие антироссийских санкций будет продлено Евросоюзом в декабре 2016 года, сообщает телеканал «112 Украина».

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

Туск надеется, что «последовательная политика» против России, выражающаяся в продлении и соблюдений санкций, будет продолжена после обсуждения в октябре «общей стратегии в наших подходах к этой ситуации».

Туск добавил, что вопрос о продлении санкций непростой, однако ЕС в нем должен быть последователен. Он также подтвердил намерение Евросоюза продолжить оказывать поддержку Киеву относительно «полного внедрения минских договоренностей для того, чтобы можно было добиться настоящего прекращения огня» в Донбассе.

«Конечно, я не сомневаюсь, и это моя роль — каждый день разъяснять, что между Украиной и Россией нет симметрии потому, что одна сторона — Россия, которая выступает как агрессор, Украина — как жертва, в этой ситуации, и тут нет никакого политического равенства», — сказал Туск.

Напомним, ранее ряд западных стран ввёл санкции против России. Эмбарго касалось преимущественно сельскохозяйственной продукции. К развязанной США санкционной войне присоединились ЕС, Австралия, Канада, Япония и ряд других государств.