Москва, 29 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Москве отопление включили на всех городских объектах. Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, подача тепла потребителям началась 20 сентября 2016 года.

trkterra.ru Отопление

«Подготовительный период к отопительному сезону прошел достаточно успешно. Это говорит о том, что все наши компании готовы к получению паспортов готовности к работе в холодный сезон», — уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что к работе подготовили около 15,4 тысяч км тепловых сетей.

Напомним, в 2016 году отопительный сезон в столице начался раньше обычного. В соответствии с нормативами, тепло подают на объекты, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.