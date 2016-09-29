Москва, 29 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Официальная Москва считает угрозы, озвученные Вашингтоном в адрес России по Сирии, фактически поддержкой террористов. Об этом 29 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы каждый день повторяем, что, кроме дипломатического решения, другого мы не видим. То, что, к сожалению, происходит вследствие неспособности США выполнить их обязательства и обещания, — это на совести тех, кто принимает решения в Вашингтоне», — сказал Рябков.

Он выразил возмущение ультимативным тоном «тех сигналов, которые мы слышим»: «Доходит до неприкрытых циничных угроз в наш адрес и адрес тех, кто на практике ведет борьбу с терроризмом в Сирии. Мы не можем по-другому это охарактеризовать, как де-факто поддержку террористов со стороны США».

Рябков отверг возможность семидневного перемирия в Сирии: «Мы неоднократно предлагали 48-часовые паузы, но США в силу известных только им причин зациклились полностью на требовании семидневных пауз. Семидневные паузы — это срок, достаточный для того, чтобы террористические группировки провели необходимые мероприятия для пополнения запасов, перегруппировки сил. Семидневный период для нас неприемлем».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что территорию Сирии «бомбят все, кому не лень». Кроме того, постпред РФ отметил, что Москва больше не будет соглашаться на односторонние шаги по урегулированию ситуации в Сирии.

Впоследствии власти США допустили усиление санкций против РФ из-за ситуации в Сирии и якобы «обстрела» российской авиацией гумконвоя.