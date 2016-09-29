Курган, 29 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Кургане арестован и.о. директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павел Суханов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, высокопоставленный чиновник Зауралья был задержан 27 сентября. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»).

Павел Суханов подозревается в том, что в 2014—2015 годах, занимая руководящие должности в департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, изготовил подложные документы, необходимые для дальнейшего оформления в Росреестре прав собственности на семь земельных участков на территории города Кургана. Участки ушли в собственность знакомых и родственников подозреваемого. Речь идет о более двух гектарах земли стоимостью свыше 3 млн 400 тыс. рублей.

Исполняющим обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павел Суханов стал в сентябре этого года. Свою карьеру в департаменте он начал в 2009 году. с должности специалиста второго разряда. В декабре 2014 года он был назначен начальником отдела учета, в 2015 году — начальником отдела передачи имущества. Имеет два высших образования. Женат, отец пятилетнего ребёнка. Что немаловажно, у Суханова нет загранпаспорта.

Однако следствие ходатайствовало на суде, что Суханов не только может скрыться, но уничтожить улики или повлиять на свидетелей. Следователей поддержала прокуратура, и суд назначил Суханову меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября.

Напомним, это второе громкое уголовное дело, о незаконном приобретении земельных участков в Кургане. До сих пор не поставлена точка в деле зауральского застройщика Алексея Богомолова, который подозревается в даче взяток чиновникам мэрии столицы Курганской области и находится под домашним арестом.