Москва, 29 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В России растет доля покупателей, которые более половины товаров в магазинах покупают исключительно по акциям. Если пять лет назад доля любителей промо составляла 3%, то осенью 2015 года число так называемых Cherry Pickers («охотники за выгодой») достигло 16% от всех потребителей. В 2016 году рост продолжился, достигнув показателя в 18% весной и 19% к сентябрю. К 2021 году к числу Cherry Pickers будут относиться 25% потребителей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Охота за промо стала для каждого пятого российского гражданина стилем жизни. В 1 полугодии 2016 года доля промо покупок в отдельных категориях приближалась к 50%.

В среднем по России доля промо покупок составляет 35% среди всех товаров повседневного спроса, что выше аналогичного среднеевропейского показателя в 28%, но пока еще ниже британского в 56%. Однако, по прогнозам аналитиков, доля промо в России имеет все шансы достигнуть отметки в 50%.

Еще одной псевдо-скидочной моделью является переход на СТМ. 44% жителей России знают, что СТМ — это собственные торговые марки сетей. Каждый пятый респондент (22%) воспринимает СТМ просто как самые дешевые товары в магазине, что верно, т.к. товары СТМ в среднем на 20% дешевле брендированных аналогов.

Товары под собственными торговыми марками приобретали хотя бы раз в год 96% покупателей. Так, наибольшей популярностью пользуются марки «Красная цена» и «Каждый день», которые за последнее время покупали 52% и 45% опрошенных соответственно.

Отметим, на сегодняшний день СТМ присутствуют в более чем 220 категориях. Наиболее распространенными и востребованными являются молочные продукты, а из непродуктовых категорий — опять же шампуни, стиральные порошки и кондиционеры для белья, зубная паста, ватная продукция и средства личной гигиены.

Исследовательская скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 35 тыс. жителей России, 13 тыс. 500 домохозяйств в 181 городе с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.