Москва, 29 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро к рублю незначительно выросли в ходе торгов 29 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По состоянию на 10:47 мск доллар США вырос на 8,50 копейки к рублю и составил 63,1250 рубля. Евро к этому времени прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию и подорожал до 70,85 рубля.

Торги по доллару открылись на отметке в 63,0750 рубля. Евро стартовал с 70,7775 рубля. Максимум по американской валюте составлял 63,2175 рубля, по европейской — 70,9525 рубля.

Накануне рубль начал расти к доллару США и евро на фоне сообщений о достижении в Алжире предварительных соглашений по ограничению добычи нефти. По итогам торгового дня 27 сентября доллар упал на 82 копейки, евро потерял 95 копеек.