Москва, 29 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Минпромторг Российской Федерации (РФ) направил в правительственную комиссию предложение по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.

nastol.com.ua Крепкие напитки

В частности, чиновники предлагают снизить цены на алкогольные напитки, удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и отказаться от «избыточных и неоправданных» ограничений — например, на торговлю горячительными напитками в сети.

Издание отмечает, что документ был подготовлен Минпромторгом по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В докладе приводится вывод о том, что потребление алкоголя на душу населения в РФ «не является значимым фактором для здоровья нации, общественной морали и нравственности». Также там сказано, что объемы среднедушевого потребления «горячительных напитков» не сказываются на показателях смертности и продолжительности жизни, поэтому в проведении политики сокращения потребления спиртного нет смысла.

Главная проблема, считают в Минпромторге, кроется в культуре и условиях потребления, а также в отношении к алкоголю самих потребителей.

Ведомство предлагает «сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на то, чтобы цена легального крепкого алкоголя приблизилась к оптимальной — 100 руб. за 0,5 литра», пиво не подорожало, а «качественное вино» стало для потребителей «более доступным», — говорится в сообщении.