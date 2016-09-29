Париж, 29 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Международная автомобильная ассоциация (FIA) объявила об изменениях в правилах гонок, начинающихся под дождем в режиме автомобиля безопасности. В будущем году в сырых условиях старт будет даваться с места, сообщает Sports.ru.

Формула 1

В настоящее время в условиях дождя автомобили начинают движение с решетки за автомобилем безопасности. Затем, после установления на трассе приемлемых условий, гонка возвращалась в нормальный режим. Однако при этом болельщики лишаются такого зрелища, как стартовая борьба.

В следующем сезоне в дождевых условиях автомобиль безопасности будет следовать впереди основной группы гонщиков в течение нескольких кругов. После ухода машины безопасности с трассы гонщики будут возвращаться на стартовую решетку и начинать гонку с места.