Екатеринбург, 29 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 39 уголовных дел заведено по акту незаконных действий сотрудников коллекторских агентств. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

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Дела были возбуждены после вмешательства прокуратуры. Всего по заявлениям граждан провели более 360 доследственных проверок. В 225 случаях в возбуждении дел было отказано. Материалы проверок передали в полицию.

39 дел заведены по фактам самоуправства. В частности, житель Екатеринбурга сообщил, что в течение месяца коллекторы звонят на его сотовый телефон и под угрозой причинения телесных повреждений требуют погасить задолженность по кредиту. Также они оставили надписи о долге на стенах его подъезда, а также залили клеем замок двери, ведущей к квартирам на одном из этажей.

Отметим, сообщения о самоуправстве коллекторов поступают регулярно. Несмотря на действия силовиков, выбиватели долгов продолжают свои чёрные действия.