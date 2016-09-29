В Калуге готовятся обеспечить безопасность ЧМ по футболу в 2018 году
Калуга, 29 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Порядка 394 млн федеральных и областных рублей обойдется строительство в Калуге объектов для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 года. Их ввод в эксплуатацию запланирован до июня 2017 года, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной антитеррористической комиссии.
На заседании шел разговор по совершенствовании антитеррористической защищенности объектов футбольного биеннале в областном центре. Среди них: международный аэропорт «Калуга», гостиницы, а также спортивные площадки на Грабцевском и Тульском шоссе. Так, в целях обеспечения безопасности данных объектов в калужском регионе была создана рабочая группа, в состав которой вошли руководители профильных министерств, правоохранительных органов и МЧС России.
В дни проведения Чемпионата мира по футболу в Калуге будет повышена безопасность мест массового пребывания людей и особенно авто и железнодорожных вокзалов, аэропорта.
Поддерживать порядок правоохранителям помогут народные дружины.
Как сообщало ИА REGNUM, в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется построить и засеять натуральной травой, игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок футбольную сборную Германии.
Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ-2018. Финальная часть XXI Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Она будет проходить на 12 стадионах в 11 городах страны.
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