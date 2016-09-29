Калуга, 29 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Порядка 394 млн федеральных и областных рублей обойдется строительство в Калуге объектов для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 года. Их ввод в эксплуатацию запланирован до июня 2017 года, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной антитеррористической комиссии.

Foundry Security

На заседании шел разговор по совершенствовании антитеррористической защищенности объектов футбольного биеннале в областном центре. Среди них: международный аэропорт «Калуга», гостиницы, а также спортивные площадки на Грабцевском и Тульском шоссе. Так, в целях обеспечения безопасности данных объектов в калужском регионе была создана рабочая группа, в состав которой вошли руководители профильных министерств, правоохранительных органов и МЧС России.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в Калуге будет повышена безопасность мест массового пребывания людей и особенно авто и железнодорожных вокзалов, аэропорта.

Поддерживать порядок правоохранителям помогут народные дружины.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется построить и засеять натуральной травой, игровое поле 105×68 метров с трибунами на 500 мест. Инфраструктура также предусматривает тренировочные площадки, раздевалки с душевыми, места отдыха спортсменов. Ранее калужские власти были намерены пригласить для тренировок футбольную сборную Германии.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ-2018. Финальная часть XXI Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Она будет проходить на 12 стадионах в 11 городах страны.

Читайте также: В Калуге готовы приступить к строительству тренировочных баз для ЧМ-2018