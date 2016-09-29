Чебоксары, 29 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии внесли изменения в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, которые проводились в 2012 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщила на заседании правительства республики глава Госкомимущества региона Наталья Тимофеева, были допущены ошибки в отношении 15 тыс. объектов производственного назначения и не актуализированы данные о 69 тыс. объектах капстроительства.

Инвентаризация учетно-технической документации, хранившейся в органах БТИ

На заседании Кабинета министров Чувашии были внесены изменения в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости — данная работа проводилась ещё в 2012 году. Ответственными за проведение этой работы были региональное управление Росреестра и Минстрой Чувашии. По словам Тимофеевой, исполнителем данной актуализации выступали ГУП «Ростехинвентаризация» и компания «Солид».

«В период гарантии по госконтракту выявлено допущение технической ошибки в отношении 15 тыс. объектов производственного назначения и отсутствие данных об актуализации около 69 тыс. объектов капитального строительства. Исполнителем добровольно в рамках гарантийный период данные работы проведены», — сказала Наталья Тимофеева.

Отметим, что на минувшей неделе в Чувашии при региональном Госкомимуществе создано республиканское бюджетное учреждение «Чуваштехинвентаризация». Оно займётся выдаче техпаспортов и определением кадастровой стоимости объектов недвижимости. Основные цели вновь созданной организации — выполнение работ, оказание услуг по хранению, использованию технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), предоставление копий техпаспортов, осуществление кадастровой деятельности в отношении объектов недвижимости, а также полномочия по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В настоящее время Госкомимуществом Чувашии проводятся мероприятия по приемке на постоянное хранение и использование технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Данная документация переходит в государственную собственность Чувашской Республики. «Чуваштехинвентаризация» обеспечит централизованное хранение и использование всей учетно-технической документации. Так, в республиканскую собственность необходимо передать 613 706 инвентарных дел, в том числе 11 190 дел ликвидируемого Чувашского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация», — сказали в Госкомимуществе региона.