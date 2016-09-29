Москва, 29 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Москве типография при печати листовок фонда «Столица милосердия» ошиблись в лозунге — вместо «твори добро» на листовках появился лозунг «трави бобров», сообщает телеканал «360 Подмосковье» со ссылкой на зоозащитника Ивана Макарова.

Телеканал «360»

По его словам, тираж листовок составлял 1 млн экземпляров. «В типографии ошиблись и напечатали «Трави бобров». В итоге тираж выпущен. Фонд заплатил 375 тысяч рублей», — сообщил Макаров.

Он уточнил, что фонд собирается подавать в суд на типографию. В свою очередь в типографии предлагают раздавать листовки, как есть — брак якобы составляет менее пяти процентов пространства листовки.

По мнению зоозащитника, люди действительно могут начать травить бобров, если фонд начнет распространять такие листовки. Часть тиража, по словам Макарова, уже направлена в Самару.