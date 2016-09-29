Москва, 29 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Решение ОПЕК, прозвучавшее неожиданно после почти года рассуждений и несостыковок, уже поддержало сырьевые цены. Баррель североморской нефти Brent стоит утром в четверг $49,23, рост минувшего вечера превысил 7%. Баррель легкой нефти WTI торгуется чуть выше $47.

ИА REGNUM Рубль

Поскольку решение о заморозке имеет на текущий момент только один озвученный факт — уровень в 32,5 млн баррелей в сутки для стран, входящих в картель, — все остальные моменты намечены пунктиром. Во-первых, неизвестно насколько обязательным к исполнению будет это решение, квоты ОПЕК очень гибкие, картель управляет ими по собственному желанию. Во-вторых, для некоторых стран будут установлены специальные условия, например для Ирана и Ливии. Все это оставляет простор для творчества.

Реакции валютного рынка оказались сдержанными. Пара евро/доллар в моменте отступала, но быстро вернулась выше 1,12. Резкого снижения интереса к доллару США не видно. Казахстанский тенге, торги которым начинаются раньше, укрепляется в паре с долларом США в среднем на 0,5%.

Российский рубль сегодня, 29 сентября, будет отрабатывать появившиеся новости. Техническая картина торгов долларом США не исключает снижения в область 62,75 руб., однако это движение не будет долгосрочным. Ко второй половине дня наиболее вероятно восстановление американской валюты в область 63,15−63,25 руб. Хочется напомнить, что сильный рубль сейчас не вписывается в стратегию Минфина и Центробанка по исполнению федерального бюджета и сокращению его дефицитной части. В этом свете, используя интересы институциональных игроков, рублю не позволят подорожать в том же духе.

Ожидать ли продолжения укрепления рубля?! Нет. Определенные пробои технических уровней в паре доллар/рубль все еще возможны, но впереди сложная осень, где крепкой российской валюте не место. Среднесрочный торговый коридор остается в рамках 63,00−67,00 руб. (нижняя граница немного сдвинута), потенциал для роста доллара США к концу 2016 года сохраняется.