Москва, 29 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Страны ОПЕК на неформальной встрече, состоявшейся 28 сентября в Алжире, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти с ноября в общей сложности на 700 тыс. баррелей в сутки, предел добычи установлен на 32,5 млн баррелей в сутки. Напомним, что ОПЕК договорился о сокращении добычи впервые с 2009 года. Достижение согласия стран ОПЕК по этому вопросу нефтяной рынок встретил взрывным ростом, 28 сентября цена нефти смеси Brent подскочила на 5%, до $48,74 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако при более внимательном рассмотрении этого соглашения становится ясно, что пока оно выглядит достаточно формальным, скорее, как обещание сократить добычу через некоторое время и с определенными оговорками. Вопрос о квотах по сокращению добычи нефти будет решен теперь только на плановой встрече ОПЕК, которая состоится в Вене в конце ноября. Более того, в соглашении о сокращении добычи некоторые страны могут вообще не принять участия, в частности Иран, который обеспокоен своей сокращающейся долей в совокупной добыче нефти ОПЕК, а также Нигерия и Ливия.

По сообщениям зарубежных СМИ со ссылкой на близкие к ОПЕК источники, нефтяной картель растянул во времени выполнение данного соглашения, так как рассчитывает, что к нему присоединятся независимые производители нефти, которые должны помочь ОПЕК, по мнению его представителей, в регулировании предложения на рынке. Ясно, что в первую очередь нефтяной картель рассчитывает на Россию.

Соглашение было достигнуто в первую очередь благодаря изменению позиции Саудовской Аравии от конфронтации и защиты своих узкострановых интересов к сотрудничеству с другими странами ради всеобщей выгоды. С одной стороны, Саудовскую Аравию к этому подтолкнул тяжелый экономический кризис в стране, вызванный падением цены на нефть, с другой стороны, обострение отношений между Саудовской Аравией и США, связанное с тем, что Конгресс США вопреки вето президента Обамы все-таки одобрил законопроект, позволяющий семьям американцев, погибших в ходе терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, подавать в суд на Саудовскую Аравию и требовать от нее денежных компенсаций.

Кроме того, еще раньше Саудовская Аравия, у которой в последние годы отношения с США ухудшились из-за попыток Обамы наладить сотрудничество и даже дружбу с Ираном, заключила еще одно неформальное соглашение на этот раз с Россией о совместных действиях по регулированию предложения на нефтяном рынке. Таким образом, можно ожидать, что длительная конфронтация Саудовской Аравии и Ирана в ОПЕК в ближайшее время прекратится и уступит место переговорному процессу. Высока вероятность, что в ноябре к процессу сокращения добычи нефти присоединится и Россия. Напомним, что для России сокращение добычи не будет существенной потерей, так как за август 2016 года в годовом исчислении добыча нефти в России показала нулевой рост, а экспорт нефти в августе в годовом исчислении даже сократился на 1%.

В ближайшее время (в течение октября) цена нефти будет колебаться на уровнях $47,5−50 за баррель. После достижения официального соглашения по сокращению объемов добычи цена нефти может вырасти до целевого уровня на конец 2016 года в $60 за баррель.