Благовещенск, 29 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Благовещенске к трем с половиной годам колонии общего режима за хищение приговорен один из подрядчиков на строительстве космодрома Восточный в Амурской области, сообщается на официальном сайте Благовещенского городского суда.

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Суд признал гендиректора фирмы «Добрострой» Олега Родионова виновным в хищении при строительстве 1,7 млн рублей, выделенных по договору подряда ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России».

Он осужден по статье «Присвоение или растрата» на 3,5 года колонии с взысканием с него всей суммы ущерба. Согласно договору подряда, заключенному в июле 2013 года, «Добрострой» должен был выполнить на космодроме Восточный строительно-монтажные работы на 15,1 млн рублей.

Как установили суд и следствие, часть средств по договору Родионов переводил на счет стороннего ООО и обналичивал.