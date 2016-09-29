Куса, Челябинская область, 29 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Жители Магнитки Кусинского района попали под выбросы предприятия, выпускающего белила. К выводу, что промышленное предприятие ООО ПКП «Проминдустрия» загрязняет окружающую среду, пришли специалисты министерства экологии Челябинской области после проверки, проведенной совместно с областной прокуратурой. По факту нарушений возбуждено административное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Установлено, что ООО ПКП «Проминдустрия» осуществляет производственную деятельность по эксплуатации объекта «линия по производству белил», в результате работы которого загрязняющие вещества попадают в атмосферный воздух в отсутствие соответствующего разрешения», — сообщили в прокуратуре.

В региональном ведомстве уточнили, что проверка вылилась в административное дело, возбужденное по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»). Материалы дела поступили на рассмотрение в уполномоченный орган. Нарушение, предусмотренное этой законодательной нормой, предусматривает ответственность юридического лица в виде штрафа до 250 тысяч рублей. Другой возможной санкцией является возможная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

В ходе проверки на «Проминдустрии» были выявлены и другие нарушения российского законодательства, касающиеся охраны окружающей среды. Изучение документов выявило нарушения в проектной документации, в которую оказался не включенным раздел «мероприятия по охране окружающей среды». Также предприятием «не были утверждены размеры санитарно-защитной зоны объекта в соответствии с санитарной классификацией организаций».

Проверка показала, что на предприятии существует ряд нарушений, касающихся установок очистки газа. Так, отсутствуют инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок — очевидно, они не были разработаны. На предприятии не смогли предъявить документацию, в которой бы фиксировались основные показатели, характеризующие режим работы действующей здесь установки. К тому же, эта установка не прошла регистрацию в областном министерстве экологии.

«По указанным нарушениям руководителю ООО ПКП «Проминдустрия» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что экологическое неблагополучие ощущают на себе прежде всего жители поселка Магнитка, на территории которого функционирует предприятие. В Кусинском районе не впервые звучат требования закрыть «Проминдустрию». Требование не считается излишне жёстким, поскольку, по словам жителей района, вредные выбросы дают себя знать в виде першения и сухости в горле, слабости и других симптомов отравления загрязняющими веществами.

Местные жители организовали сбор подписей за закрытие данного производства и собрали уже 1,5 тысячи подписей, что составило треть всех жителей данного поселка. 27 сентября порядка тысячи жителей Магнитки провели общее собрание.

«Хочется обратиться к тем людям, которые принимали решение по поводу этого завода, — сказала участница митинга. — Это касается всего района, а не Магнитки. Мы дышим одним воздухом». Она отметила, что руководство района тоже живет здесь и дышит тем же воздухом, сообщает агентство новостей «Доступ».

Напомним, еще в июле текущего года на «Проминдустрии» произошел аварийный сбой, который привел к выбросу в окружающую среду токсичных продуктов производства, что вызвало ухудшение здоровья граждан. Руководство предприятия заверило, что до устранения неполадок производство работать не будет. Однако местные жители утверждают, что завод по производству белил продолжает свою работу, так как периодически фиксируются задымления и ухудшение самочувствия людей.

На самом предприятии пока не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что предприятие ООО ПКФ «Проминдустрия» находится в непосредственной близости от национального парка «Таганай» и попадает в его охранную зону.

По результатам проверки Минэкологии был установлен 3-й класс опасности производства, а не 4−5-й, заявленные ранее, также были обнаружены и другие несоответствия. В связи с этим местные власти готовят обращение в суд, чиновники намерены добиться признания недействительным разрешение на строительство данного предприятия.