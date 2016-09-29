Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В ночь на четверг, 29 сентября, произведен демонтаж необратимо аварийных конструкций обрушившегося накануне здания бывшего завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте, 66. Об этом сегодня сообщила администрация Выборгского района Петербурга, на территории которого произошло ЧП.

topspb.tv Здание завода Лесснера. Кадр репортажа телеканала «Санкт-Петербург»

Напомним, в результате обрушения исторического здания — памятника промышленной архитектуры — пришлось с вечера среды и до утра четверга перекрыть проспект, являющийся одной из ключевых магистралей Выборгского района. В администрации района был экстренно созван штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Всю ночь работала техника по ликвидации последствий обрушения: четыре единицы спасательной техники, шесть единиц строительной техники и спасатели», — сообщили сегодня в администрации района. Работы по демонтажу аварийных конструкций завершены к 8 часам утра.

Движение по Большому Сампсониевскому проспекту восстановлено в обе стороны в полном объеме. Остальные работы на месте ЧП производятся в плановом режиме.

Ранее в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что ведут мероприятия «в целях привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2016 года КГИОП зафиксировал частичный демонтаж конструкций указанного исторического здания, на который не выдавалось разрешений. На место была вызвана полиция, заставившая строителей остановить снос. Однако конструкциям здания уже был причинен необратимый ущерб, повлекший обрушение.

По мнению представителей городского отделения ВООПИиК, «обрушение является прямым следствием незаконных работ, проводившихся без согласованной документации и без соблюдения элементарной техники безопасности».