Додома, 29 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Министерство образования и профессиональной подготовки Танзании получило 6,3 млрд шиллингов ($2,7 млн) от британского агентства по развитию для восстановления школ, разрушенных в результате землетрясения в регионе Кагера, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Выступая перед журналистами, министр образования и профессиональной подготовки, профессор Джойс Ндаличако сказал, что эти деньги позволят восстановить школы в городах Ньякато и Ихунго, разрушенных из-за сильных подземных толчков.

«Новые школы будут более прочными, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем», — сказал он.

Профессор Ндаличако отметил, что деньги уже получены, поэтому строительство и реконструкция учебных заведений начнутся незамедлительно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, японское правительство также намерено принять участие в восстановлении разрушенных школ в регионе Кагера, где 10 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,7.