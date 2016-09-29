Вашингтон, 29 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Глава Соединенных Штатов Барак Обама объснил, что он не использует словосочетание «радикальный исламский терроризм» во время своих публичных выступлений, чтобы не лишиться поддержки мусульманских стран, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

По словам Обамы, он беспокоится, что если начнет называть членов экстремистских организаций «исламскими террористами», то друзья и союзники США в мусульманском мире могут услышать это как «ислам — это терроризм». В таком случае они почувствуют себя находящимися под ударом.

Кроме того, добавил Обама, если правительство страны будет использовать подобные термины, это может привести к разобщению американцев. То же самое касается и «проверки мусульман», проживающих на территории США.