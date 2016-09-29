Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В администрации Ростова-на-Дону приняты кадровые решения. Так, пустовавшее почти три месяца кресло руководителя управления по делам ГО и ЧС теперь занято. Новым главой ведомства назначен Сергей Заворотинский. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 29 сентября, накануне он приступил к исполнению своих обязанностей.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мэрия Ростова-на-Дону

Новый начальник управления — коренной житель Ростовской области, родился в посёлке Зимовники. За плечами Заворотинского — чуть менее 20 лет службы в Вооружённых силах РФ, а затем руководящие должности на предприятиях региона. С июля этого года Сергей Заворотинский работал в управлении по делам ГО и ЧС города на посту начальника отдела подготовки и обучения населения, пропаганды мероприятий гражданской обороны.

Напомним, что должность руководителя ведомства освободилась после ливня, который обрушился на донскую столицу 30 июня. Должностью поплатится руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Артур Хостов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тот непогожий день ливневые потоки сносили все на своем пути. Из-за сильного дождя перестал ходить общественный транспорт, была затоплена железнодорожная станция «Ростов-Главный» и автовокзал, в центре донской столицы 13-летняя девочка захлебнулась в дождевой воде и погибла, более 10 человек получили различные травмы. После этого жители города написали петицию с просьбой о помощи в установке «ливневок», которых в городе крайне мало.

Отметим, что в отношении чиновников администрации Ростова-на-Дону было заведено уголовное дело. Ливень подвел должностных лиц под статью 293 УК РФ «Халатность».

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