Оренбург, 29 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области реку Урал 30 сентября планируется выпустить около 15 тыс. мальков стерляди. Подрощенную молодь стерляди доставят в регион из Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

dayfish.ru Cтерлядь

По данным Минлесхоза региона, в рамках госпрограммы из бюджета на разведение рыбы в 2016 году выделено 320 тыс. рублей.

Стерлядь относится к семейству осетровых. Тело взрослой особи может достигать 125 сантиметров в длину и весить 15−16 килограммов. В старину стерлядь называли царской рыбой, потому что была она самой лучшей, превосходящей по вкусу все другие виды.

В целях охраны выпускаемой молоди рыб будет обеспечено круглосуточное пребывание мобильных групп в местах выпуска водных биологических ресурсов.

Стоит отметить, мероприятие по зарыблению проводится не впервые. Работа по восстановлению популяции стерляди в Урале началась по поручению губернатора Оренбургской области Юрия Берга. В 2014 году в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» между министерством лесного и охотничьего хозяйства региона и саратовским отделением Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства был заключен государственный контракт на выполнение исследовательских работ по теме: «Разработка биологического обоснования вселения стерляди и других ценных видов рыб в реку Урал в пределах Оренбургской области». Рекомендации ученых доказывают необходимость проведения работ и обосновывают объемы по восстановлению ценного вида рыб на территории области.

Первый выпуск стерляди министерство лесного и охотничьего хозяйства региона провело в октябре 2015 года. Тогда из Астраханской области в регион поступило 2 тыс. мальков стерляди. Как установлено специалистами, молодь прижилась в Урале.

Добавим, что в середине сентября 2016 года проведены работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Ириклинского водохранилища. Выпущено растительноядных видов рыб — сеголетков толстолобика, белого амура, сазана общей массой свыше 4,5 тонны. Мальки были доставлены из Саратовской области. Проведение зарыбления Ириклинского водохранилища растительноядными видами рыб является подготовкой водоёма для вселения ценных пород — сига, рипуса и пеляди.