Херсон, 29 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины задержали заместителя мэра Херсона и депутат горсовета, которые подозреваются в получении крупной взятки. Об этом написал генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Keith Allison Арест

«ГСУ ГПУ задержали заместителя мэра Херсона и его пособника — депутата городского совета, которые требовали с предпринимателей города 15% откат за оплату выполненных работ, — написал он. — 80 000 гривен взятки стали для них последними».

Других подробностей задержания генпрокурор Украины не привел.

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