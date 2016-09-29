Калининград, 29 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Крупнейшая в Калининграде НКО, осуществляющая поддержку российских немцев, сменила вывеску. Немецко-Русский дом теперь стал Русско-Немецким домом, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события. Новшество оценят уже совсем скоро — 3 октября в стенах Русско-Немецкого дома состоится торжественный приём генерального консула Германии в Калининграде Михаэля Банцхафа по случаю Дня немецкого единства.

Андрей Выползов ИА REGNUM Трудности перевода в Русско-Немецком доме

На табличке указано по-русски: «Культурно-образовательный центр Общества российских немцев Калининградской области «Айнтрахт-Согласие» Русско-Немецкий дом». Правда, на дублирующей по-немецки надписи указано прежнее название — Deutsch-Russisches Haus.

Президент Русско-Немецкого дома и руководитель общества «Айнтрахт» Виктор Гофман объяснил корреспонденту ИА REGNUM, что название поменялось, «поскольку немецкая сторона вышла из состава учредителей».

«Немецкая сторона — это фонд «Кёнигсберг», который возглавлял бывший житель Восточной Пруссии Отто фон дер Грёбен, скончавшийся в 2013 году, — продолжил Гофман. — Фонд прекратил своё существование примерно за год до кончины фон дер Грёбена, и среди учредителей осталась только российская сторона — общество «Айнтрахт-Согласие» и региональная национально-культурная автономия немцев Калининградской области, которую возглавляет Вальтер Лейтнер».

«Поэтому сегодня мы вправе его называть Русско-Немецким домом, — сказал Гофман, подчеркнув, что «абсолютно очевидно, что дом будет жить».

Московская немецкая газета Прежняя вывеска учреждения

ИА REGNUM уточняет, что в 2015—2016 годах Немецко-Русский дом в Калининграде подвергся проверкам Минюста на предмет признаков «иностранного агента». В итоге министерство пришло к выводу, что ряд общественно-политических событий, прошедших на базе НРД, «могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма».

Речь идёт, в частности, о выступлении атташе по культуре генконсульства Германии в Калининграде Даниэля Лисснера на «Вечере памяти и скорби российских немцев». Тогда дипломат сказал: «Аннексия Крыма Россией — кричащий пример нарушения международного права, которое мы крайне резко осуждаем. Нападение России на Восточную Украину стоило уничтожения материальных ценностей, человеческих жизней и доверия, которое строилось десятилетиями».

Также, по данным Минюста, Общество помощи Восточной Пруссии и президент НРД Виктор Гофман популяризировали творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии и подписала «Клятву верности» Гитлеру. Кроме того, сотрудники Минюста обнаружили в библиотеке НРД немецкий журнал на русском языке Ost-West Panorama, где в одной из статей Россия была раскритикована опять же за присоединение Крыма. Вместе с тем, по словам Гофмана, этот журнал уже как 4 месяца закрыт в Германии, потому что он «пестрит пророссийской поддержкой».

После судебных разбирательств учреждение внесло коррективы в уставные документы (в частности, дом стал именоваться «культурно-образовательным центром», до этого было «некоммерческое партнерство»), а Минюст, по всей видимости, отказался от намерений наделить организацию статусом «иноагента».

Итогом стало совещание с представителями федеральной национально-культурной автономии российских немцев, которую возглавляет Генрих Мартенс, являющийся доверенным лицом президента Владимира Путина. Участники совещания одобрили решение о том, что калининградское учреждение продолжит свою работу «в новом формате».

Напомним, претензии по поводу названия Немецко-Русского дома предъявлял ещё в 2005 году тогдашний губернатор Калининградской области Георгий Боос. «Мне не нравится, что в этом названии на первом месте стоит «немецко», — говорил глава региона. — Безусловно, правильней было бы, чтобы в Калининграде этот дом назывался Российско-Немецким».

Немецко-Русский дом был построен на средства МВД Германии, выделяемые в 1992—1993 гг. Инициаторами строительства выступили Немецкое общество по техническому сотрудничеству и фонд «Кёнигсберг». Руководство учреждения заявило во время открытия, что «работает вне политики и осознает особенности своего местоположения».