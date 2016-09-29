Краснодар, 29 сентября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Кубань» ФК «Краснодар» примет французский клуб «Ницца» из одноименного города на юге страны. Матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА-2016/2017 начнется в 20:00 по московскому времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

fckrasnodar.ru «Краснодар» примет «Ниццу»

Это будет первая встреча двух футбольных команд, ранее на одном поле краснодарские и французские футболисты из «Ниццы» не состязались. ФК «Краснодар» ранее в Лиге Европы провел два матча против соперника из Франции. В сезоне-2014/2015 «Быки» и дома, и на выезде разошлись с «Лиллем» миром с одинаковым счетом 1:1.

«Про «Ниццу» пока мне известно не много. Но не сомневаюсь, что тренеры на теоретических занятиях нам расскажут и покажут сильные и слабые стороны этого коллектива. В любом случае, если «Ницца» сумела крупно обыграть «Монако», один из сильнейших клубов Франции, это говорит о многом. Плюс в команду пришел Марио Баллотелли, нападающий высокого уровня», — поделился защитник ФК «Краснодар» Виталий Калешин, отметив, что краснодарцев ждет встреча с очень серьезным, достойным соперником.

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ФК «Краснодар» победил «Зальцбург» в матче Лиги Европы

Он также добавил, что традиционно во французском чемпионате собрано много выходцев с африканского континента. «Эти футболисты физически очень сильные, выносливые, они много двигаются, действуют агрессивно и при этом обладают хорошей технической подготовкой. Понятно, что клубы с такими игроками в составе демонстрируют мобильный, быстрый футбол, много прессингуют, и играть против них всегда сложно», — сказал Калешин.

Чего ожидать от краснодарцев, пока не ясно и французам.

«О «Краснодаре» у меня нет достаточной информации, но на уровне Лиги Европы слабых соперников не бывает», — прокомментировал предстоящую встречу полузащитник «Ниццы» Уилан Кипрьен.

По его словам, ФК «Краснодар» — «это очень хорошая команда, и французам надо будет постараться, чтобы превзойти ее в предстоящем матче».

«Я никогда ранее не был в России, и, побывав там, надеюсь узнать эту страну получше, получить впечатления, о которых смогу рассказывать после завершения карьеры. Так что с нетерпением жду нашей поездки туда», — поделился Кипрьен.

Добавим, что в стартовом туре группы «I» команды показали диаметрально противоположные результаты. «Краснодар» обыграл на выезде «Зальцбург» 1:0, а «Ницца» с тем же счетом уступила дома «Шальке-04». Соответственно российский и немецкий клубы лидируют с 3-мя очками, а французский и австрийский делят 3−4-е места, не имея в активе турнирных баллов.

А вот в чемпионате Франции «Ницца» после семи туров уверенно идет впереди всех. Команда, которую нынешним летом возглавил швейцарский специалист Люсьен Фавр, одержала пять побед, два матча сыграла вничью. С 17-ю очками красно-черные «орлы» занимают первую строчку, на одно очко опережая «Монако», и на три и более — всех остальных преследователей.