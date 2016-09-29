Таллин, 29 сентября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. К середине сентября в Эстонии собрано более 91% зерновых, 50% картофеля и 49% рапсовых культур. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 сентября, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Ван Гог. Урожай в Провансе

В 2015 году к этому времени показатели сбора были такими: 78% зерновых, 57% рапсовых культур и 54% картофеля. В департаменте отметили, что высокие показатели сбора урожая продемонстрированы вопреки сложным погодных условиям, из-за чего период созревания занял больше время.

На данный момент сбор зерновых практически закончен: пшеница собрана на 65%, ячмень — на 93%, рожь — на 91%, яровая пшеница — на 87% и овес — на 86%. По предварительным данным, зерновые в Эстонии были выращены на территории в 348 200 га, средняя урожайность зерновых составила 3,1 тонну с га, в том числе рожь — 3541 кг с га. Общая площадь посевов под рапсовые культуры составила 69 400 га, а средняя урожайность — 1722 кг на га. Под картофель в Эстонии выделено 5600 га земель, средние показатели сбора составили 22 393 кг с одного га.