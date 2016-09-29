Наро-Фоминск, Московская область, 29 сентября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. На фоне продолжающегося расследования гибели пятилетней девочки в подмосковном Наро-Фоминске от заражения крови Минздрав Подмосковья выступил с заявлением по факту случившегося. По словам министра здравоохранения области Нины Суслоновой, у ребенка развился молниеносный двухочаговый сепсис на фоне слабого иммунитета, что и стало причиной смерти, сообщает Life.

jarmoluk Стомотолог

«Важно обратить внимание, что вместе с периодонтитом у пациентки был выявлен ещё один гнойный очаг в области тазобедренного сустава. В результате чего у неё развился молниеносный сепсис, который протекал нетипично. У ребёнка была температура 38,5, не было привычной клинической картины, хотя обычно при таком заболевании температура гораздо выше. Но что ещё более важно, это патология иммунной системы», — заявила Суслонова, подчеркнув, что полностью возлагать вину в смерти ребенка на стоматолога и персонал больницы было бы неверно.

Тем не менее дантист и заведующая стоматологическим отделением были отстранены от работы.

Напомним, 22 августа родители девочки обратились в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» с жалобами на сильную зубную боль. Врачи прочистили зубной канал и отправили ребенка домой. Однако 28 августа ребенок почувствовал боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз — «растяжение связок». 30 августа состояние ребенка ухудшилось, но в городской больнице, куда родители обратились повторно, им порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. Во второй половине дня девочке стало хуже. Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, вечером того же дня девочка скончалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец погибшей девочки требует расследования случившегося. «Чего я хочу от СМИ? Чтобы дело не было спущено на тормозах, чтобы им занялся Следственный комитет России, провёл проверку Минздрав. Я хочу, чтобы больше ни у кого не произошло такое горе, как у меня», — заявил Александр Гришин.