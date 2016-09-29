Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Сотрудник израильского офиса компании Apple рассказал о работе компании над новым iPhone 8, сообщает Business Insider.

apple-iphone.ru iPhone 8

По данным издания, Apple собирается внести ряд изменений в дизайн смартфона,. Вероятно, речь идет о безрамочном дисплее и улучшенной камере. Кроме того, Apple планирует отказаться от промежуточной модели iPhone 7s.

Ранее MacRumors сообщал, что новый смартфон от Apple, который выйдет в 2017 году, будет полностью сделан из стекла — датчик отпечатков пальцев, фронтальную камеру и динамик вмонтируют в дисплей.

Официальный представитель компании Apple заявил, что «слухи и спекуляции» комментировать не будет.