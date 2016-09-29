Москва, 29 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В образовательных бюджетных учреждениях Москвы до конца 2017 года заменят приборы учета отопления, срок службы которых достигает 10 лет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

ogodom.ru Приборы учета

«Речь идет об общедомовых приборах. Данные с них получают организации, которые оплачивают отопление в здании», — уточняется на портале. Жители Москвы платят за тепло в домах ежемесячно по установленным тарифам.

Также в 2017 году будут заменены счетчики отопления и горячей воды. Программа по замене приборов охватила порядка 3 750 жилых домов.

Напомним, в Москве стартовал отопительный сезон 2016−2017 гг. В первую очередь отопление включили на социальных объектах города.