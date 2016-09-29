Рим, 29 сентября, 2016, 09:35 — ИА Регнум.



Калашников

Итальянская газета la Repubblica со ссылкой на российские СМИ сообщает, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможности увеличения доли частных инвесторов в концерне «Калашников». Сергей Чемезов предположил, что концерн может оставить 25% плюс одну акцию капитала компании, а именно контрольный пакет акций, а остальные пойдут в частные руки. В настоящее время госкорпорация владеет 51% акций «Калашников», в то время как 49% принадлежит частным инвесторам.

Этот происходит не случайно, — уверена редакция одного из самых крупных изданий Италии. — Продажа акций «Калашникова» — это стратегический ход, чтобы обойти санкции Запада и обойти эмбарго, которое ставит российскую военную промышленность на колени. После рекорда продаж — с увеличением оборота до 2012 года — главным образом, благодаря клиентам из США, сектор российской военной промышленности находится в кризисе. А это результат санкций США и Европы против Москвы из-за войны на Украине. Еще одной причиной значительного ухудшения ситуации в России называется запрет «любых коммерческих отношений между Вашингтоном и Москвой». Кроме того, после запуска санкций против Москвы спрос на этот вид оружия в США значительно увеличился: и Россия ищет способ, чтобы вернуться на рынок и остановить в зародыше любую попытку имитации.