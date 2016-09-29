Мадрид, 29 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. На протяжении нескольких столетий ученые спорят о том, чем вызвана склонность человека к насилию над себе подобными. Испанские специалисты из университета Мадрида попытались ответить на этот вопрос, изучив статистику смертей среди далеких предков человека, и пришли к выводу, что жестокость — результат эволюции, передает телеканал «360».

Cражающиеся гоплиты

Сторонники теории Жан-Жака Руссо считают, что жестокость является продуктом цивилизации, а доисторический человек был не более жесток, чем животные. Поклонники гипотезы Томаса Гоббса придерживаются точки зрения, что насилие — результат эволюции. А вот цивилизация, напротив, снизила количество конфликтов и уровень жестокости среди людей.

Испанские ученые проанализировали данные о смертности 137 семейств млекопитающих и изучили более 4 млн случаев гибели животных и древних людей. Как оказалось, лишь в 0,3% случаев млекопитающие гибнут в результате конфликтов с сородичами. Для приматов этот показатель выше — 1,8%, а для древнего человека он составлял 2%. Предки всех обезьян гибли от насилия в 2,3% случаев, при этом показатель уменьшается по мере движения вглубь времен по древу эволюции.

Таким образом, считают ученые, подтверждается теория Гоббса — насилие есть следствие эволюции. Тем не менее, число насильственных смертей с развитием цивилизации резко увеличилось. В период железного века и античности оно достигло 30%. Этот факт специалисты объясняют сменой естественной среды обитания человека на существование в политических обществах, где смертность ниже, чем среди доисторических людей и человекообразных обезьян.