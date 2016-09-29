Тюмень, 29 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Тюмени прокуратура предотвратила выселение на улицу матери с семью детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Женщина с семью детьми и братом проживали в муниципальной квартире города Тюмени. Жилье было предоставлено по месту работы матери, многодетной 29-летней женщины, еще в 1986 году на основании решения профсоюзного комитета и администрации локомотивного депо. Впоследствии дама вселила туда своих дочь, сына и троих родившихся при ее жизни внуков. В 2012 году женщина умерла.

В июне 2016 года администрация Тюмени предъявила в Ленинский районный суд иск о выселении многодетной матери и ее брата из муниципальной двухкомнатной квартиры без предоставления другого жилого помещения, то есть на улицу. По мнению чиновников, они проживали там незаконно. Женщина обратилась в прокуратуру, где нашла защиту.

«Согласно жилищному законодательству, граждане, вселенные в установленном порядке, приобретают равное с нанимателем и остальными членами его семьи право пользования жилым помещением, — пояснили в прокуратуре Тюмени. — Дееспособный член семьи умершего нанимателя вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя».

Итогом обращения в прокуратуру стал встречный иск В суде многодетная мать и ее брат выиграли дело. Администрацию Тюмени суд обязал заключить с ранее выселяемыми жильцами договор социального найма.

В администрации Тюмени пока не прокомментировали решение суда.