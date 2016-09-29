Москва, 29 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В России завершились официальные продажи электромобиля Mitsubishi i-MiEV, сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на дистрибьютора марки «ММСРус».

motocarrello.ru Mitsubishi i-MiEV

По данным дистрибьютора, прекращение поставок произошло из-за снижения курса рубля: актуальный курс делает электромобиль слишком дорогим. Mitsubishii-MiEV вернется в Россию, если изменится экономическая ситуация.

Поставки данной модели в Россию в ближайшее время не планируются. На российский рынок компактный электрический хэтчбек Mitsubishi i-MiEV пришел в 2011 году, ее стоимость после снижения составила 999 тыс. рублей.

За восемь месяцев 2016 года в России было продано всего восемь экземпляров этой модели, аза пять лет — 267 автомобилей, сообщает «Автостат».