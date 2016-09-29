Калуга, 29 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Места заключения под стражу

В Калужской области после убийства в приемной семье четырехлетней девочки возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников органов опеки и попечительства, сообщила 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова.

По ее словам, проверка установила, что в декабре 2014 года ребенок был передан под опеку проживающей в городе Людиново приемной семьи. При этом чиновники из органа опеки муниципалитета даже не удосужились на месте проверить жилищные условия семьи и липовые акты обследования писали, не выходя из служебного кабинета. Также отсутствовал надзор над воспитанием девочки, что в итоге привело к трагедии. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница калужского города Людиново забила до смерти четырехлетнюю приемную дочь ударами рук по голове, а затем вместе с мужем вывезла тело ребенка в лес, где его закопали.

Впоследствии мать-убийца созналась в содеянном. Суд заключил женщину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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