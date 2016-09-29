Сеул, 29 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics Co Ltd сообщила, что к 1 октября планирует заменить более 80% отозванных смартфонов Galaxy Note 7, проданных в Южной Корее, и возобновить продажу смартфонов на внутреннем рынке, сообщает 29 сентября Reuters.

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Компания Samsung заявила, что возобновила рекламирование Galaxy Note 7 в Южной Корее в среду, 28 сентября. Также компания пообещала клиентам, которые приобретут новый Galaxy Note 7 в октябре, что Samsung компенсирует 50% от стоимости ремонта в случае повреждения дисплея.

Напомним, южнокорейская компания Samsung Electronics Co Ltd объявила о начале глобального отзыва смартфонов Galaxy Note 7 2 сентября. Около 2,5 млн Galaxy Note 7 будет отозвано из 10 стран мира из-за технической неисправности аккумуляторной батареи смартфона.