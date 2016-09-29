Оренбург, 29 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области по подозрению в похищении несовершеннолетней школьницы задержано три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, в городе Бузулуке задержаны безработные жители других регионов: двое мужчин — 24 и 40 лет и 31-летняя женщина. После совершения преступления похитители скрывались в различных местах Оренбуржья.

kyrgyzkorm.kg Задержанный

По данным следствия, старшеклассница была похищена днем 26 сентября. На ул. Туркестанской девочку насильно посадили в автомобиль и увезли. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, по прибытию на место сотрудниками полиции были установлены очевидцы происшествия, а также изъята видеозапись, на которой неизвестные затолкнули в автомобиль девушку. После того, как установили номер автомобиля, ввели план перехват. Сотрудников полиции ориентировали на задержание автомобиля, но по горячим следам задержать его не удалось. Обратившийся в полицию отец школьницы пояснил, что к похищению возможно причастны известные ему лица.

28 сентября похищенная старшеклассница обнаружена в Бузулуке. Сейчас она находится дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Мотивы преступления выясняются», — сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова. Также она уточнила, что преступники не звонили родителям и требований не выдвигали.