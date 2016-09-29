Волгоград, 29 сентября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Впервые придя к профицитному бюджету, Волгоградская область вновь возвращается к дефициту. Причем сразу почти к 10-процентному. Изменения в главный финансовый документ региона могут быть приняты уже на сегодняшнем заседании областной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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Как пояснил заместитель губернатора — председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, представивший проект закона с корректировками, такая «разумная финансовая политика» проводится в «интересах жителей региона» и для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

«В текущей экономической ситуации настала необходимость направить существующий профицит областного бюджета, как стабилизационный резерв, на выполнение принятых социальных обязательств и решение актуальных задач жизнеобеспечения региона», — добавил Дорждеев.

Так, согласно предложенным изменениям, расходы областной казны планируется увеличить на 9,5 миллиарда рублей — с 76,9 млрд рублей до 86,5 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на финансирование образования, здравоохранения, социальной поддержки граждан, на стимулирование экономического развития региона.

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Волгоградская область экономит на госзакупках

Так, на реализацию государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» запланировано дополнительно направить ассигнования в размере 2,7 млрд рублей, 752 млн рублей — на нужды регионального здравоохранения, 1,3 млрд рублей — для субсидий производителям товаров и услуг, включая транспортные предприятии. Еще более миллиарда рублей предполагается направить на социальные выплаты. Также говорилось о необходимости увеличить финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог, поддержки малого и среднего бизнеса, жилищного строительства.

По словам главы комитета финансов региона, предлагаемое увеличение расходов областной казны стало возможным в том числе за счет дополнительно выделенных Волгоградской области безвозмездных поступлений — 4,131 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, согласно предложенным поправкам в главный финансовый документ региона на 2016 год, доходы возрастут с 78,7 млрд рублей до 80,6 млрд рублей. Предполагаемый ранее профицит сменится на дефицит в размере 5,9 млрд рублей. В качестве одной из причин такого поворота финансовых дел эксперты называют снижение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 3,7% или 2,3 млрд рублей.

Несмотря на то, что Контрольно-счетная палата Волгоградской области прогнозирует «провал» в бюджете по налогам и нехватку денег на соцвыплаты, председатель комитета по бюджету и финансам, вице-спикер регионального законодательного собрания Станислав Коротков смотрит в будущее оптимистично. По его словам, осуществлен целый комплекс мер, повышающий рациональность использования бюджетных средств, совершенствуется система госзакупок. Кроме того, в экономике Волгоградского региона наметились позитивные тенденции: растут объемы промышленного и аграрного производства.

«Всё это придает уверенности — задачи, сформулированные в долгосрочной стратегии развития области, будут успешно решены», — уверен вице-спикер.

Накануне на заседании комитет по налогам и финансам Волгоградской областной думы поддержал проект изменений регионального бюджета на 2016 год и рекомендовал его к принятию в первом и втором, окончательном чтении. Рассмотрение законопроекта намечено на сегодня, 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Волгоградской области на 2016 год и плановый период до 2018 года был впервые принят депутатами областной думы профицитным. Общая сумма доходов региональной казны на текущий год была предусмотрена в сумме 75,350 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления — 14,1 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 71 млрд рублей. Профицитным прогнозируется и бюджет 2017 и 2018 годов. Он составит 5,1 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно.