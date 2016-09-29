Казань, 29 сентября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) на своей площадке переиграл финский «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая 28 сентября на «Татнефть-Арене» в Казани, завершилась со счетом 4:2.

ak-bars.ru «Финская» победа «Барсов»

В составе российской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Джастин Азеведу, Александр Свитов, Иржи Секач и Андрей Чибисов.

У гостей шайбы забросили Михаэль Керянен и Ессе Йоэнсуу.

КХЛ — регулярный чемпионат.

«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Читайте также: В КХЛ сегодня сыграно четыре матча